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Devin Özek harekatı

Beşiktaş 29 yaşındaki sportif direktöre resmi teklif yaptı. Başkan Hasan Arat’ın Almanya’da görüştüğü Devin Özek’e teklifte bulunduğu, genç sportif direktörün düşünmek için yönetimden 2 gün süre istediği ifade edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Devin Özek harekatı

Beşiktaş yönetimi bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer yandan futbol yapılanmasını oluşturacak bir sportif direktörü göreve getirmek için çalışıyor. Hem sportif direktör hem de teknik direktör pozisyonu için yerli yabancı pek çok isimle görüşen Beşiktaş yönetiminde farklı görüşler hakim. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçlarını izlemek için Almanya'da bulunan Başkan Hasan Arat'ın, burada Bayer Leverkusen'in teknik direktör yardımcısı Devin Özek'le görüştüğü ve kendisine resmi olarak teklifte bulunduğu öğrenildi.

7-8 İSİMLE GÖRÜŞTÜK!

Almanya'ya gitmeden hemen önce "Sportif direktörlük için de 7-8 isimle görüşüyoruz. Bayer Leverkusen'de Xabi Alanso'un yardımcılığını yapan Devin Özek de bunlardan bir tanesi. Çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yapan Başkan Arat'ın; yaptığı bire bir görüşmede 29 yaşındaki sportif direktörle tüm şartları detaylarıyla konuştuğu belirtildi. Özek'in, Başkan Arat'tan gelen bu teklife olumsuz bakmadığı, ancak bun teklifi düşünmek için iki gün süre istediği öğrenildi. Yönetim rotasını Özek'in yanıtına göre çizecek.

YÖNETİMDE FARKLI DÜŞÜNCELER HAKİM

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi 'teknik heyet' çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların sportif direktör listesinin ilk sırasında yer alan Devin Özek dışında, alternatif isimlerin de gündemde olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminde bir grup Bayer Leverkusen'de görev yapan Devin Özbek'i sportif direktör olarak göreve getirmek için çok istekli olurken, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörü olmasını isteyen bir diğer grubun da Devin Özek dışında bir sportif direktör önerisinde bulundukları öğrenildi. DEVİN Özek ve Sergen Yalçın'ın birlikte çalışmasına engel olacak en önemli konunun transfer konusu olduğu; büyük bir oyuncu ağına sahip olan ve ünlü bir menajerlik şirketinin de ortaklarından olan Devin Özek'in transfer konusunda tek yetkili olmak istediği bilgisine ulaşıldı. Başkan Hasan Arat'ın farklı alanlarda görev alacak isimlerden hangisine kapıyı kapatacağı merak konusu. Tüm fikirleri değerlendiren Başkan Arat'ın, inisiyatif kullanarak yürüttüğü görüşmelerde bu iki isimden farklı profesyonellerle anlaşma ihtimali de bulunuyor.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğan Devin Özek, futbolculuk kariyerinde Ismaning, Wolfratshausen, 1865 Dachau ve 1860 Rosenheim gibi Almanya'nın alt lig takımlarında forma giydi. 2021 yılında Leverkusen'de scout olarak göreve başlayan Özek, Alman kulübünde daha sonra uluslarası ilişkiler çalışanı pozisyonunda görev aldı. Antrenörlük B lisansı da bulunan Devin Özek, 1 Temmuz 2022'den bu yana Leverkusen'de futbol A takım direktör yardımcısı olarak bulunuyor.

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