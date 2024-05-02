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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alman basını, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladığını yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem teknik direktör hem de transfer çalışmaları için Almanya'da ziyaretlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Borussia Dortmund ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan milli oyuncu, uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Alman basını, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Hasan Arat ve ekibinin bu transfere yoğunlaştığı ve olumlu sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Bu sezon Dortmund ile 32 maça çıkan Salih Özcan, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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