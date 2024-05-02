TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alman basını, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladığını yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Alman basını, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladığını yazdı.
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Hasan Arat ve ekibinin bu transfere yoğunlaştığı ve olumlu sonuçlandırmak istediği aktarıldı.
Bu sezon Dortmund ile 32 maça çıkan Salih Özcan, gol ya da asist katkısı yapamadı.
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