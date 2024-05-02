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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat harekete geçti! Nuri Şahin ve Hansi Flick...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları hızlandı. Takımı sezon sonuna kadar teknik sorumlu Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat, Nuri Şahin ve Hansi Flick ile görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat harekete geçti! Nuri Şahin ve Hansi Flick...

Beşiktaş'ta Nuri Şahin operasyonu resmen başlıyor... Başkan Arat daha önce İnönü Stadı'nın Westfalen Stadı gibi büyütülmesiyle ilgili Dortmund'un Başkanı Watzke ile görüştü, bu görüşmede Nuri Şahin'le ilgili fikirlerini paylaştı. O görüşmede Watzke, Nuri Şahin'in kendilerinin de hoca adayı olduğunu Terzic'in ayrılması durumunda kendisini takımın başına getirmeyi planladıklarından bahsetti. Ancak Şahin isterse bir görüşme gerçekleştirebileceklerini, değerlerinin önünü açmayı sevdiklerini söyledi. Başkan Arat'ın Türkiye'ye dönmeden önce Şahin'le kahvaltıda buluşacağı, karşılıklı olarak yapılacak görüş alışverişi pek çok konuyu netleştireceği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izlemek için Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak. Önce Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasını, ardından dün akşam oynanan DortmundPSG mücadelesini izleyen Başkan Arat, teknik direktör Nuri Şahin'in ardından Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetimin yabancı teknik adam listesindeki isimlerden biri olan 59 yaşındaki çalıştırıcı ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Teknik direktörlük kariyerinde Bammental, Hoffenheim, Salzburg ve Bayern Münih'te görev yapan Hansi Flick, 10 Eylül 2023'ten bu yana çalışmıyor.

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