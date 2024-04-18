Worral'a Ada kancası

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall'a talip çıktı. Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma katılan Worrall'a, Championship'te mücadele eden İngiliz ekibi Middlesbrough kulübünün talip olduğu belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekip, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek deneyimli savunmacı Worrall için Beşiktaş'ın sezon sonu alacağı kararı bekleyecek. Worrall'ın kalan maçlarda göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek. Bu doğrultuda İngiliz ekibi, 27 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'ta devam etmemesi durumunda Nottingham'a istenilen bonservis bedelini ödeyip sezon sonunda bu transferi olumlu noktalamayı hedefliyor.

Ocak ayından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Worrall, Siyah-beyazlılar ile 4 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.