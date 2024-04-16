Büyük revizyon

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılışı bazı futbolcular için takıma geri dönüş anlamına geliyor. Özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Demir Ege Tıknaz için yeni bir şans doğdu. Bu iki futbolcu, 4-0'lık Pendikspor mağlubiyetin ardından Portekizli teknik direktör tarafından gözden çıkarılmış ve şans bulamamıştı. Topraktepe'nin çalıştığı 3 maçlık sürecin tamamında oynayan Tayyip Talha'nın formasını geri alması bekleniyor.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Serdar Topraktepe'nin genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'a da sezonun kalan bölümünde görev verebileceği belirtiliyor. Başakşehir maçında 19 dakika süre alan, Yılport Samsunspor mücadelesinde ise forma giyemeyen Al Musrati de 11'deki yerine dönecek. Sanos, Libyalı oyuncuya son maçlarda süre vermemişti. Devre arasında transfer edilen Joe Worrall da forma şansı bekliyor. Ligde 3 maçta görev alan İngiliz stoper, son maçta teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

TAKTIK ÇALIŞTILAR

Siyah-beyazlılar dün Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürecek.