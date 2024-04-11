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Enes’e özel ilgi
Beşiktaş altyapısında forma giyen genç 10 numara Enes Çinemre için siyahbeyazılar özel eğitim verme kararı aldı. Sergen Yalçın'ın Gölcük'e giderek siyah beyazlılara kazandırdığı 16 yaşındaki Enes, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 10 numara pozisyonunda oynayan Enes, her iki ayağını kullana biliyor. Hücumcu orta saha oyuncusunun, defansif özellikleri de güçlü. İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında ilk defa Beşiktaş A Takımı'nın formasını giyen Enes için siyah-beyazlı yetkililer, gelişimini yakından takip ediyor.
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