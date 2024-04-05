Kartal uçmayı unuttu

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Son üç lig maçında üç mağlubiyet alarak taraftarlarını kahreden siyah-beyazlılar, iki puan daha kaybederken üçüncülük şansını da iyice zora soktu. Kartal, 16'ıncı dakikada takımın en skorer isimlerinden biri olan savunmacısı Colley'in golüyle öne geçti. 27'de Piatek'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü ve devre bu skorla kapandı.

EMİRHAN: KUTLAMAK İSTEMEDİM

Siyah-beyazlılarda 68'de Rachid Ghezzal'ın frikiği ile 87'de Semih Kılıçsoy'un plasesinde top iki kez direkten döndü. Farkı açmayı başaramayan Kara Kartal'ı yıkan isim ise Emirhan İlkhan oldu. Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, 90+5'inci dakikada topu kafayla filelere gönderdi ve mücadele 1-1 sona erdi.83'te oyuna giren Emirhan İlkhan maç sonunda "O kadar kişi arasında topun bana geleceğini hissettim. Gol atmak güzel bir duygu ama Beşiktaş'a attığım için kutlamak istemedim, sadece arkadaşlarıma eşlik ettim" diye konuştu.

PIATEK DİREĞE TAKILDI

Başakşehir'in Polonyalı forveti Piatek dünkü maçta diğere takıldı. Evsahibi ekibin tecrübeli oyuncusu 27'nci dakikada Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok'un bakışları arasında yan direğe çarpan top auta çıktı.

SANTOS 4 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik direktörü Fernando Santos, Başakşehir maçında 4 değişikliğe gitti. Antalyaspor maçında oynayan Worrall, Amartey, Emrecan Terzi ve Cenk Tosun yerine dün akşam Necip Uysal, Zaynutdinov, Ghezzal ve Aboubakar ilk 11'de sahaya çıktı.

ATAN'DAN BEŞ FARKLI OYUNCU

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Atan; A.Gücü maçında oynayan Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç ve Aleksic yerine Duarte, Dubois, Josef, Kemen ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.

ŞANSSIZ GHEZZAL

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal da dün akşam Piatek gibi direğe takılan isim oldu. 68'de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın sağ ayak içi vuruşunda top üst direkten geri geldi, Cezayirli ligdeki 16 maçlık gol hasretini sonlandıramadı.

MERT KORKUTTU

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçını tamamlayamadı. Başarılı kaleci, sağ göğüs bölgesindeki ağrılarının artması nedeniyle 53'te kendisini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mert oyuna devam edemedi ve yerini genç Ersin'e bıraktı.