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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! "Formasını ıslatmayan..."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, futbol takımı oyuncularıyla biraraya gelerek toplantı yaptı. Gözdağı veren Arat, "Formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 19:58
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! "Formasını ıslatmayan..."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Ümraniye'de oyuncularla bir araya geldi ve toplantı yaptı. Beşiktaş taraftarının istediği mücadeleyi sahaya yansıtmaları gerektiğini belirten Hasan Arat, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini bunları yapmayan aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi. Arat oyunculara, Beşiktaş taraftarının önemli özelliği jenerasyonlar değişse de yıllar geçse de tükenmeyen tutkusudur, genç oyuncuları sever, sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar mesajını verdi.

"FORMASINI SONUNA KADAR ISLATMAYAN OYUNCU GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Genç oyuncularla gurur duyduğunu, takımın tecrübeli oyuncularının onlara tam destek vermesini istediğini belirten Hasan Arat takımın kaptanlarından sorumluluk almalarını istedi. Arat, "Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa'ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı

Hasan Arat Samsunspor ve Ankaragücü maçları için ise "Geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemiyorum" dedi.

"TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK SONUÇLARA ODAKLANIN"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Teknik Direktör Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi. Arat "Şimdi yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın Beşiktaşa yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Arat daha sonra oyuncularla geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramı nedeniyle teker teker bayramlaştı.

Toplantıda 2. Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu YK Üyesi Feyyaz Uçar ve Teknik Direktör Fernando Santos da yer aldı.

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