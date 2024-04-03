Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
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BONSERVİS ÖDENMEYECEK
28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erdiği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek.
ÖN PROTOKOL HAZIRLANIYOR
Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken transferde sadece bir pürüz kaldı. Siyah beyazlı yönetim Wolf'ün sözleşmesinin sonu olan haziran ayına kadar başka takımla anlaşmaması için ön protokol hazırlıyor.
Alman sağ bek birkaç gün içinde hazırlanacak bu protokolü imzalarsa gelecek sezon kesin olarak Beşiktaş formasını giyecek.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 24 resmi maça çıkan Marius Wolf bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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