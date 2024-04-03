Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transferler şimdiden netleşmeye başlıyor.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağ bek ve stoper transferlerini bitirme aşamasında olduğunu ve yakında müjdeyi vereceklerini söylemişti.