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Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 12:08
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Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transferler şimdiden netleşmeye başlıyor.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağ bek ve stoper transferlerini bitirme aşamasında olduğunu ve yakında müjdeyi vereceklerini söylemişti.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yücel'in sağ bek için anlaştığı ismin Borussia Dortmund forması giren Marius Wolf olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erdiği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

ÖN PROTOKOL HAZIRLANIYOR

Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken transferde sadece bir pürüz kaldı. Siyah beyazlı yönetim Wolf'ün sözleşmesinin sonu olan haziran ayına kadar başka takımla anlaşmaması için ön protokol hazırlıyor.

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek

Alman sağ bek birkaç gün içinde hazırlanacak bu protokolü imzalarsa gelecek sezon kesin olarak Beşiktaş formasını giyecek.

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