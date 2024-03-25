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Beşiktaş Başakşehir maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 18:35
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Beşiktaş Başakşehir maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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