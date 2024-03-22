Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

FERNANDO SANTOS BELİRSİZLİĞİ Devre arası Al-Musrati ve Muci gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta üçüncülük şansının zora girmesi yönetimi harekete geçirdi.

Kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun Santos'a sezon sonuna kadar şans verdiği ve Türkiye Kupası'nın kazanılamaması durumunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.