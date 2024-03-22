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Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. Üst üste mağlubiyetler yaşayan Portekizli hocanın gelecek sezon için koltuğu sallantıya girdi. Yeni hoca adayları gündeme gelmeye başlayan Kara-Kartal'da Mircea Lucescu ismi ön plana çıktı. Rumen teknik adam, yaptığı açıklamada Beşiktaş hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:00
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Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta Fernando Santos'un koltuğu sallantıya girdi.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Son 3 maçından puan alamayan Portekizli hocaya olan güven azalmaya başladı.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Büyük umutlarla göreve gelen 69 yaşındaki hocanın oynattığı futbol henüz beklentilere karşılık veremedi.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

FERNANDO SANTOS BELİRSİZLİĞİ
Devre arası Al-Musrati ve Muci gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta üçüncülük şansının zora girmesi yönetimi harekete geçirdi.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun Santos'a sezon sonuna kadar şans verdiği ve Türkiye Kupası'nın kazanılamaması durumunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Devre arası gündeme gelen Mircea Lucescu'nun sezon sonunda yeniden adaylar arasında yer alacağı konuşuluyor.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Fernando Santos'tan önce görüşülen isimlerden olan Rumen hoca, teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."

Türkiye Gazetesi'nin Tuttosport'tan derlediği habere göre; Lucescu, "Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim." ifadelerini kullandı.

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