Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "Yapılan teklifi..."
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. Üst üste mağlubiyetler yaşayan Portekizli hocanın gelecek sezon için koltuğu sallantıya girdi. Yeni hoca adayları gündeme gelmeye başlayan Kara-Kartal'da Mircea Lucescu ismi ön plana çıktı. Rumen teknik adam, yaptığı açıklamada Beşiktaş hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...
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FERNANDO SANTOS BELİRSİZLİĞİ
Devre arası Al-Musrati ve Muci gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta üçüncülük şansının zora girmesi yönetimi harekete geçirdi.
Kulüp başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun Santos'a sezon sonuna kadar şans verdiği ve Türkiye Kupası'nın kazanılamaması durumunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.
LUCESCU'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Devre arası gündeme gelen Mircea Lucescu'nun sezon sonunda yeniden adaylar arasında yer alacağı konuşuluyor.
Fernando Santos'tan önce görüşülen isimlerden olan Rumen hoca, teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.
Türkiye Gazetesi'nin Tuttosport'tan derlediği habere göre; Lucescu, "Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim." ifadelerini kullandı.
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