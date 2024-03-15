Eric Bailly'den Beşiktaş sözleri! Ayrılık sebebini açıkladı
Beşiktaş'ın sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan kadrosuna kattığı ancak devre arasında yollarını ayırdığı Eric Bailly, siyah-beyazlı kulüp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Villarreal forması giyen Bailly, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı. İşte deneyimli stoperin açıklamaları...
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Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok." şeklinde konuştu.
Beşiktaş, Bailly ile yollarını ayırdıklarını şu açıklamayla duyurmuştu:
"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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