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Eric Bailly'den Beşiktaş sözleri! Ayrılık sebebini açıkladı

Beşiktaş'ın sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan kadrosuna kattığı ancak devre arasında yollarını ayırdığı Eric Bailly, siyah-beyazlı kulüp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Villarreal forması giyen Bailly, Beşiktaş'tan ayrılma sebebini açıkladı. İşte deneyimli stoperin açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 12:04
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Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! Ayrılık sebebini açıkladı

Beşiktaş'ta sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'tan bonservis bedeli ödemeden transfer Eric Bailly'nin sözleşmesi, başkan Hasan Arat'ın göreve gelmesiyle birlikte ara transfer döneminde feshedilmişti.

Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! Ayrılık sebebini açıkladı

İspanya La Liga ekibi Villarreal'e imza atan Eric Bailly, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki stoper, "Jean-Louis Gasset beni Afrika Kupası'ndan mahrum etmedi. Onunla konuştuk ve hala iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! Ayrılık sebebini açıkladı

"BEŞİKTAŞ'TA KARMAŞIK ANLAR YAŞADIM"

Sabah'ta yer alan haberde yaşadığı sakatlık ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecinden bahseden Fildişili oyuncu, "Küçük bir sakatlık geçirdim. Hoca ile bu konuyu konuştuk ve bir karar verdik. Beşiktaş'ta karmaşık anlar yaşadım.

Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! Ayrılık sebebini açıkladı

Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok." şeklinde konuştu.

Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! Ayrılık sebebini açıkladı

Beşiktaş, Bailly ile yollarını ayırdıklarını şu açıklamayla duyurmuştu:

"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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