Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda performansı düşen ve Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un takıma gelmesiyle birlikte yeniden takıma dönmüştü. Siyah-beyazlılar, forma şansı bulmakta zorlanan ve bulduğu sürede beklenen katkıyı veremeyen Kamerunlu golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Konyaspor maçında oyuna girerken tribünler tarafından protesto edilen 32 yaşındaki futbolcu daha sonra şans bulduğu İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında da gol atamadı.
Yaklaşık 5 aydır suskun olan Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçında kaydetmişti.
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Uzun süredir formsuz ve moralsiz olan Vincent Aboubakar bu nedenle ilk 11'de yer bulamıyor. Fernando Santos'un verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Kamerunlu futbolcunun sezon sonunda elden çıkarılması sürpriz olmayacak.
Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar koşulların oluşması halinde makul bir bonservis bedeliyle satılacak.
Beşiktaş formasıyla 109 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar 59 gole imza atarken, 14 kez de asist yaptı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 26 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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