Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Aboubakar, Fenerbahçe'ye 9 Aralık'ta 3-1 yenildikleri derbiden sonra Bailly, Rosier, Onana ve Ghezzal'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na giden ve burada sakatlanan deneyimli futbolcu, 30 Ocak'ta İstanbul'a dönmüştü.