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Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda performansı düşen ve Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un takıma gelmesiyle birlikte yeniden takıma dönmüştü. Siyah-beyazlılar, forma şansı bulmakta zorlanan ve bulduğu sürede beklenen katkıyı veremeyen Kamerunlu golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:31
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Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Vincent Aboubakar kariyerinin en sıkıntılı günlerini geçiriyor. Beşiktaş formasıyla aylardır tek gol atamayan Kamerunlu forvet adeta dibe vurdu.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Aboubakar, Fenerbahçe'ye 9 Aralık'ta 3-1 yenildikleri derbiden sonra Bailly, Rosier, Onana ve Ghezzal'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na giden ve burada sakatlanan deneyimli futbolcu, 30 Ocak'ta İstanbul'a dönmüştü.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Teknik direktör Fernando Santos'un isteğiyle kadro dışı kararı kaldırılan Aboubakar sakatlığı yüzünden Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçırırken, 19 Şubat'ta takıma dönüş yaptı.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Konyaspor maçında oyuna girerken tribünler tarafından protesto edilen 32 yaşındaki futbolcu daha sonra şans bulduğu İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında da gol atamadı.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Yaklaşık 5 aydır suskun olan Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçında kaydetmişti.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR

Uzun süredir formsuz ve moralsiz olan Vincent Aboubakar bu nedenle ilk 11'de yer bulamıyor. Fernando Santos'un verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Kamerunlu futbolcunun sezon sonunda elden çıkarılması sürpriz olmayacak.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar koşulların oluşması halinde makul bir bonservis bedeliyle satılacak.

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Sezon sonunda...

Beşiktaş formasıyla 109 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar 59 gole imza atarken, 14 kez de asist yaptı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 26 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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