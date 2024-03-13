Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda Libyalı yıldız yapılan antrenmanda yer almadı. İşte detaylar...
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Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.
AL-MUSRATI İDMANDA YOK!
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Libyalı yıldızı Al Musrati yapılan son antrenmanda yer almadı.
27 yaşındaki futbolcu Gaziantep FK maçında sakatlanarak tedbir amaçlı oyundan çıkmıştı. Musrati'nin Cuma günü çalışmalara başlaması bekleniyor.
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