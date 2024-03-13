Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda Libyalı yıldız yapılan antrenmanda yer almadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 19:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

Ligin 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi.

Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

AL-MUSRATI İDMANDA YOK!
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Libyalı yıldızı Al Musrati yapılan son antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı

27 yaşındaki futbolcu Gaziantep FK maçında sakatlanarak tedbir amaçlı oyundan çıkmıştı. Musrati'nin Cuma günü çalışmalara başlaması bekleniyor.

DİĞER
Taş Kağıt Makas’ta Sarı Bit olarak anılan Burak Yörük’ün meğer sevgilisi de ünlüymüş! Güzelliğiyle dudak uçuklattı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber!
Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları!
Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı!
TIP BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 2024 | 💉Doktora, hemşireye, sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı mesajları
SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
ŞOK KATALOG RAMAZAN FIRSATI | 13-19 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Union SG maçına hazır! F.Bahçe Union SG maçına hazır! 19:41
Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı 19:00
Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi! Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi! 18:29
Emirates'te futbolcular için "ibadet odası" açıldı! Emirates'te futbolcular için "ibadet odası" açıldı! 17:03
F.Bahçe'den Süper Kupa açıklaması! F.Bahçe'den Süper Kupa açıklaması! 16:50
İsmail Kartal: Rotasyon yapabiliriz İsmail Kartal: Rotasyon yapabiliriz 16:39
Daha Eski
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! 16:21
Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri! Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri! 15:28
Destan için Altınordu beklemeye geçti! Destan için Altınordu beklemeye geçti! 14:21
Fransa'dan skandal bir karar! Oruç tutanlar... Fransa'dan skandal bir karar! Oruç tutanlar... 14:09
Galatasaray'dan acı haber! Galatasaray'dan acı haber! 14:01
F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi! F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi! 13:52