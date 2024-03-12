Kartal stop etti

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında gerilerde kalan, üçüncülük için Trabzonspor ile yarışan kara Kartal, Antep deplasmanında aldığı mağlubiyetle, bordo-mavili rakibinin 3 puan gerisine düştü ve bu hedefini de zora soktu. Geçtiğimiz hafta kendi evinde G.Saray'a yenilen siyahbeyazlılar, dün akşam da Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta G.Antep'e 2-0 mağlup olarak hem taraftarlarını üzdü hem de üçüncülük hefedinden bir adım daha uzaklaştı.

CENK PENALTI KAÇIRDI

Ev sahibi Gaziantep 9'uncu dakikada Deian Sorescu'nun golüyle öne geçerken, devre bu skorla kapandı. İkinci yarıda da etkili futbolu sürdüren kırmızı-siyahlılar, 85'te Denis Dragus'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 89'daki penaltı atışından yararlanamayınca mücadele G.antep'in galibiyetle sona erdi. Teknik direktör Fernando Santos'un yönetimindeki 10. lig maçında 6. kez gol atamayan Beşiktaş 46 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.