BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ante Rebic'in maaşı dudak uçuklattı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu ve mücadeleyi 2-0 kaybetti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu ve mücadeleyi 2-0 kaybetti.
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon yeni transferlerden istenen verim alınamıyor. Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi isimler performansını veremedi.
Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 2.5 milyon garanti paraya imza atan Hırvat oyuncunun 280 bin imza parası ve 10 bin de maç başı aldığı; buradan da 230 bin almaya hak kazandığı için maliyetinin 3 milyon euro'yu bulduğu belirtildi.