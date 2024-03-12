BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ante Rebic'in maaşı dudak uçuklattı!

Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 2.5 milyon garanti paraya imza atan Hırvat oyuncunun 280 bin imza parası ve 10 bin de maç başı aldığı; buradan da 230 bin almaya hak kazandığı için maliyetinin 3 milyon euro'yu bulduğu belirtildi.