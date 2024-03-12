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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ante Rebic'in maaşı dudak uçuklattı!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ante Rebic'in performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Hırvat oyuncunun maaşı ve bonusları ise dikkat çekti. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:35
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ante Rebic'in maaşı dudak uçuklattı!

Kartal'da bekleneni veremeyen futbolculardan biri olan Rebic'in kazandığı para dudak uçuklattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ante Rebic'in maaşı dudak uçuklattı!

Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 2.5 milyon garanti paraya imza atan Hırvat oyuncunun 280 bin imza parası ve 10 bin de maç başı aldığı; buradan da 230 bin almaya hak kazandığı için maliyetinin 3 milyon euro'yu bulduğu belirtildi.

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