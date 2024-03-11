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Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan! İşte Santos'un Gaziantep FK maçı 11'i

Derbide Galatasaray’a yenilerek 4 maçlık kaybetmeme serisini sona erdiren Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında çıkış arıyor. Kara Kartal’da teknik direktör Santos zafer planını hazırladı. İşte siyah-beyazlıların Antep deplasmanındaki muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan! İşte Santos'un Gaziantep FK maçı 11'i

Geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde yenilen ve 4 maçlık kaybetmeme serisini sona erdiren Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Düdük ise Arda Kardeşler'de olacak. Trabzonspor'la birlikte üçüncülük mücadelesi veren siyah-beyazlılar'da tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak ve bu hedef doğrultusunda hata yapmamak. Teknik direktör Fernando Santos da galibiyet planını hazırladı.

ABOUBAKAR'A ÖZEL GÖREV

Cezalı olan Colley'in yokluğunda formayı Joe Worrall'a verecek olan Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Vincent Aboubakar'ı sahaya sürecek. Kamerunlu golcüden ilerde hareketli olmasını isteyen kurt teknik adam, Abou'nun boşalttığı alanlara Semih'in girmesini istedi. Semih üzerinden skor üretmek isteyen Santos, Milot Rashica'dan da ceza sahasına daha çok girmesini ve boş bulduğu anlarda kaleyi yoklamasını talep etti.

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, 2019-

2020 sezonundan bu yana oynanan 9 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Gaziantep'te yapılan 4 maçta ise ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

5 EKSİKLE ANTEP'TE

Beşiktaş'ta bugün kırmızı kart cezalısı olan Omar Colley'in yanı sıra Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur ve Rebic kafilede yer almadı. Bu isimlerin dışında sezonu kapatan ve lisansı çıkarılmayan Amir Hadziahmetovic ile sakatlığı bulunan Alex Oxlade- Chamberlain de yok.

DEPLASMANDA 6 KEZ KAYBETTİ

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmanın sadece 6'sını kazandı. 6 kez de rakiplerine boyun eğen siyah-beyazlılar, 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Kara Kartal, 19 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bugün kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, dün yaptığı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos önderliğindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman taktiksel çalışmayla sona erdi. Kafile ardından Gaziantep'e hareket etti.

SELÇUK İNAN'DAN SİFTAH

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Gaziantep FK: Nita, M'bakata, Arda, Djilobodji, Morais, Ogün, Furkan, Markovic, Maxim, Gradel, Draguş.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Necip, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Semih, Aboubakar.

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