Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

Önümüzdeki sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği genç yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

Önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Belçika'da Cercle Brugge forması giyen Norveçli stoper Jesper Daland'ı takibe aldığı öğrenildi. Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bu futbolcuyu birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

18 kez Norveç U21 Milli Takım formasını giyen Jesper Daland fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Daland'ın Cercle Brugge ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

Beşiktaş'ın yakın bir zaman içinde Cercle Brugge kulübü yetkilileriyle temasa geçeceği belirtiliyor. Daland bu sezon 30 resmi maçta Cercle Brugge formasını giydi. Toplamda 2559 dakika sahada kalan Daland forma giydiği 30 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Norveçli stoper! Aybaba olumlu rapor verdi

Jesper Daland'ı, Avrupa'da başka kulüplerin de takip ettiği bu yüzden Beşiktaşlı kurmayların ellerini çabuk tutmak istedikleri de gelen haberler arasında.

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