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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı! Santos peşine düştü

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir isim için kulübünden bilgi talebinde bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı! Santos peşine düştü

Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için şimdiden kollarını sıvayan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ilk hedefini belirledi: Angelo Preciado...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı! Santos peşine düştü

Sezon başında Genk'ten Sparta Prag'a gelen ve Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçlarında harika bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki oyuncu için ilk temas kuruldu. Siyah-Beyazlı kulübün Çekya ekibinden 26 yaşındaki sağ bek için bilgi talep ettiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı! Santos peşine düştü

Devre arasında Rosier'i kiralık olarak gönderen Beşiktaş, yerine ise Adana Demir'den ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı. Ancak ne Norveçli oyuncudan ne de Onur Bulut'tan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı! Santos peşine düştü

Onur'u yedek olarak takımda tutmak isteyen Kartal, Svensson'la ve Rosier'le vedalaşacak. Preciado için de tüm imkanlar seferber edilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı! Santos peşine düştü

3 GOLÜN 2'Sİ ASLAN'A
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Preciado sezon başında Genk'ten 2 milyon euro'ya geldi. Sparta Prag'da 20 maça çıkan Ekvadorlu oyuncu, 3 gol attı, 4 de asist yaptı. 26 yaşındaki sağ bek bu gollerin ikisini G.Saray'a attı. Piyasa değeri ise 3 milyon 300 bin euro.

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