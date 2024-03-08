Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın genç golcü oyunsusu Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isme o İspanyol devinin talip olduğu ve futbolcuyu izlemek için gözlemci gönderdikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle bu sezon gösterdiği performans ile tüm spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız için son olarak Kadrosunda 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmayan Atletico Madrid de devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

İspanyol El Gol'ün haberine göre Sportif Direktör Andrea Berta, Atletico Madrid'in bir sonraki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözlemlemek üzere Beşiktaş maçlarına gözlemcilerini gönderdi. El Gol yayınladığı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Semih birkaç ay önce 18 yaşına giren, ancak halihazırda siyah- beyazlı takımın ana kadrosunda oynayan bir futbolcu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

Hücuma ve skora katkısıyla, tüm takımın en iyi ikinci golcüsü oldu. Kılıçsoy, 25 maçta toplam 1.349 dakika süre alırken, 10 gol ve 1 asist kaydetti. Atletico'da uzun süredir 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmuyor. Türk oyuncu bunu bozabilir. Genç forvetin İspanyol futbolunun efsanevi takımlarından birine imza atabilir."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

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Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, bu periyotta 10 gol atarken, 1 de asist yaptı ve toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

Genç yıldız ligdeki son 10 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken; sadece İspanyol devinin değil Premier Lig ve Bundesliga'dan da önemli kulüplerin transfer listesine dahil oldu.

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