BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

İspanyol El Gol'ün haberine göre Sportif Direktör Andrea Berta, Atletico Madrid'in bir sonraki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözlemlemek üzere Beşiktaş maçlarına gözlemcilerini gönderdi. El Gol yayınladığı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Semih birkaç ay önce 18 yaşına giren, ancak halihazırda siyah- beyazlı takımın ana kadrosunda oynayan bir futbolcu.