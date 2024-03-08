BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın genç golcü oyunsusu Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isme o İspanyol devinin talip olduğu ve futbolcuyu izlemek için gözlemci gönderdikleri öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
11
Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, bu periyotta 10 gol atarken, 1 de asist yaptı ve toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
Genç yıldız ligdeki son 10 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken; sadece İspanyol devinin değil Premier Lig ve Bundesliga'dan da önemli kulüplerin transfer listesine dahil oldu.
DİĞER