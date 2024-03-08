BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için mutlu son artık yakın. Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmeler imza aşamasına gelmezken siyah-beyazlı yöneticiler ile oyuncular masaya oturdu ve büyük mesafe katedildi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları, çarşamba günü yönetimin davetiyle tesislerde görüşmeye çağırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Cenk ve Salih ile ayrı ayrı yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yer aldı.