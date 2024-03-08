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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması kapsamında Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması için görüşmeler sürüyordu. İki ismin, takımdaki geleceği netleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 10:14
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için mutlu son artık yakın. Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmeler imza aşamasına gelmezken siyah-beyazlı yöneticiler ile oyuncular masaya oturdu ve büyük mesafe katedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları, çarşamba günü yönetimin davetiyle tesislerde görüşmeye çağırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Cenk ve Salih ile ayrı ayrı yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

İki futbolcuyla daha önce Samet Aybaba görüşerek taleplerini dinlemişti. Bu kez iki oyuncuya 3 aydır neden bu konuda adım atılamadığı aktarılırken, ardından Fernando Santos ile de gelecek sezona dair yaptıkları plan ve programdan bahsedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!

BU SEZON NE KADAR KAZANDILAR?

Salih, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (260 bin Euro) kazanırken Cenk de cebine 18 milyon TL (518 bin Euro) koyuyor.

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