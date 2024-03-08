BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması kapsamında Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması için görüşmeler sürüyordu. İki ismin, takımdaki geleceği netleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.
BU SEZON NE KADAR KAZANDILAR?
Salih, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (260 bin Euro) kazanırken Cenk de cebine 18 milyon TL (518 bin Euro) koyuyor.
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