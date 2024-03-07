İstanbul kartalı

Şampiyonluk hesaplarını önümüzdeki sezon üzerine kuran siyah-beyazlılar, hem Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de lig üçüncülüğünü kendine hedef belirledi. Kara Kartal, kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Pazartesi günü G.Antep'e konuk olacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.

F.BAHÇE MAÇI KADIKÖY'DE

Beşiktaş, bu müsabakaların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, 35. haftda da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kara Kartal, 2023-2024 sezonunun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.

18 MACTA 10 GALİBİYET

Beşiktaş ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2'sinde berabere kalırken, 6'sını ise kaybetti. Kartal 18 mücadelenin 14'ü de Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı

2 KAZANDI 2 KAYBETTİ

Beşiktaş, kendi sahasındaki müsabakalar hariç İstanbul'da şu ana kadar Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbulspor karşısında 3 puana uzanan Kara Kartal, Pendikspor ile Galatasaray'a ise kaybederken; 2 galibiyet,2 de yenilgi aldı.