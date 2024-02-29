Kartal yüksek uçtu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Dün akşam Tüqraş Stadı'nda Tümosan Konyaspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, F.Bahçe'yi kupanın dışında bırakan Başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşılaşacak. Kara Kartal dün akşamki mücadeleye bir hayli istekli ve arzulu başladı. Hafta içi olmasına rağmen tribünlerin de desteğini arkasına alan Kartal, aradığı golü 32'de Salih'le buldu.

GOL YEMEME SERİSİ SÜRÜYOR

Yeni transfer Ernest Muçi'nin uzak mesafeden çok sert şutunu ancak çelebilen Konyaspor'un kaleci Deniz'den dönen topu takip eden Salih, şık bir vuruşta takımını öne geçidi. Maç öncesi Beşiktaş'ın yeni stadındaki 400. golünü attığı için plaket alan Salih, 401'inci golün de sahibi oldu. İkinci yarıda da Tosun Paşa sahneye çıktı. Salih'in yerine oluna dahil olan Cenk Tosun, Gedson Fernandes'in sağdan kullandığı köşe atışında adeta havada asılı kaldı ve nefis bir kafa golüyle takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde son dört maçında kalesinde gol görmeyen siyah-beyazlılar, bu serisini dün akşam Konyaspor karşısında da sürdürdü.