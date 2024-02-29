Haberler Beşiktaş Kartal yüksek uçtu

Kartal yüksek uçtu

Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor’u, Salih Uçan ve Cenk Tosun’un golleriyle devirdi... Beşiktaş yarı finalde A.Gücü ile karşılaşacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal yüksek uçtu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Dün akşam Tüqraş Stadı'nda Tümosan Konyaspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, F.Bahçe'yi kupanın dışında bırakan Başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşılaşacak. Kara Kartal dün akşamki mücadeleye bir hayli istekli ve arzulu başladı. Hafta içi olmasına rağmen tribünlerin de desteğini arkasına alan Kartal, aradığı golü 32'de Salih'le buldu.

GOL YEMEME SERİSİ SÜRÜYOR

Yeni transfer Ernest Muçi'nin uzak mesafeden çok sert şutunu ancak çelebilen Konyaspor'un kaleci Deniz'den dönen topu takip eden Salih, şık bir vuruşta takımını öne geçidi. Maç öncesi Beşiktaş'ın yeni stadındaki 400. golünü attığı için plaket alan Salih, 401'inci golün de sahibi oldu. İkinci yarıda da Tosun Paşa sahneye çıktı. Salih'in yerine oluna dahil olan Cenk Tosun, Gedson Fernandes'in sağdan kullandığı köşe atışında adeta havada asılı kaldı ve nefis bir kafa golüyle takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde son dört maçında kalesinde gol görmeyen siyah-beyazlılar, bu serisini dün akşam Konyaspor karşısında da sürdürdü.

DİĞER
Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! Depresyona girdi: O takıma gidiyor...
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu
İtalyan devinin hedefi Sebastian!
Sürpriz tercih! İşte G.Saray'ın K.Gümrük maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti!
Aboubakar derbide oynayacak mı? Santos yanıtladı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:16
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:14
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:02
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:01
İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! 00:56
Inter farklı kazandı! Inter farklı kazandı! 00:55
Daha Eski
Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi 00:55
Liverpool 3 golle turladı! Liverpool 3 golle turladı! 00:55
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:55
ÇBK Mersin İspanya'da kaybetti! ÇBK Mersin İspanya'da kaybetti! 00:55
Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 00:55
Liverpool 3 golle turladı! Liverpool 3 golle turladı! 00:53