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Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, önceliği stoper mevkisine verdi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Teknik direktör Fernando Santos'un kadrosunda görmek istediği isim için harekete geçen yönetim, temaslarına şimdiden başladı. İşte o yıldız ve transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:31
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Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...

Bu sezon istenen sonuçları alamayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. 2024-25 sezonunun hamlelerine başlayan siyah-beyazlılarda öncelikli bölgelerin başında stoper mevkii geliyor.

Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...

Kara Kartal'ın gündemindeki isimlerden biri de Robin Knoche. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'de forma giyen Knoche, Hırvat teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden.

Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Alman stoperle şimdiden temaslara başladığı ifade edilirken, Robin Knoche'nin Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...

507 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Almanya dışına çıkmayan deneyimli savunmacı Robin Knoche, uzun soluklu Wolfsburg macerasının ardından 2020-21 sezonu başında Union Berlin'in yolunu tutmuştu.

Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...

Kariyerinde 507 maça çıkan Alman panzeri, bu periyotta 31 gol atarken, 15 de asist yapmayı başardı.

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