Beşiktaş Bjelica'dan transfer yapıyor! Bedavaya...
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, önceliği stoper mevkisine verdi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Teknik direktör Fernando Santos'un kadrosunda görmek istediği isim için harekete geçen yönetim, temaslarına şimdiden başladı. İşte o yıldız ve transfer gelişmesinin detayları...
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507 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde Almanya dışına çıkmayan deneyimli savunmacı Robin Knoche, uzun soluklu Wolfsburg macerasının ardından 2020-21 sezonu başında Union Berlin'in yolunu tutmuştu.
Kariyerinde 507 maça çıkan Alman panzeri, bu periyotta 31 gol atarken, 15 de asist yapmayı başardı.
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