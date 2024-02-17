Haberler Beşiktaş Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Beşiktaş'ta transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın takımdaki gelecekleri merak edilirken, teknik direktör Fernando Santos, Salih ile ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:59
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Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, yeni bir kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde Sevensson, Worrall, Muci ve Musrati'yi kadrosuna kattı.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Kartal'da Bailly ile yollar ayrılırken, Onana, Rosier ve Emrecan Bulut ise kiralık gönderildi.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmalarına başladı.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konulardan birisi de sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın takımdaki gelecekleri.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Her iki futbolcunun da yüksek maaş talebi, sözleşme görüşmelerinde tıkanmaya sebep olurken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, Salih Uçan ile ilgili kararını verdi.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Santos, sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Salih Uçan'ı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Portekizli çalıştırıcının yönetime verdiği raporda; 30 yaşındaki tecrübeli oyuncudan seneye de yararlanmak istediğini belirterek, "Onun kalitesinde başka bir oyuncu almayacaksak eğer Salih Uçan mutlaka takımda kalmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Bu talebin ardından Beşiktaşlı idarecilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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