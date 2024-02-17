Fernando Santos'tan Salih Uçan kararı! Beşiktaş'taki geleceği...

Beşiktaş'ta transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın takımdaki gelecekleri merak edilirken, teknik direktör Fernando Santos, Salih ile ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, yeni bir kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde Sevensson, Worrall, Muci ve Musrati'yi kadrosuna kattı.
Kartal'da Bailly ile yollar ayrılırken, Onana, Rosier ve Emrecan Bulut ise kiralık gönderildi.
Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konulardan birisi de sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın takımdaki gelecekleri.
Her iki futbolcunun da yüksek maaş talebi, sözleşme görüşmelerinde tıkanmaya sebep olurken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, Salih Uçan ile ilgili kararını verdi.
Santos, sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Salih Uçan'ı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor.
Portekizli çalıştırıcının yönetime verdiği raporda; 30 yaşındaki tecrübeli oyuncudan seneye de yararlanmak istediğini belirterek, "Onun kalitesinde başka bir oyuncu almayacaksak eğer Salih Uçan mutlaka takımda kalmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bu talebin ardından Beşiktaşlı idarecilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 maçta görev yapan Salih, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.