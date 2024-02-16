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Bu nasıl idman!

Santos, takımın antrenman yönteminin hatalı olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı yaşanan sakatlıkların darbeye bağlı değil, yanlış idman programı nedeniyle yaşandığını belirterek isyan etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Bu nasıl idman!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, siyahbeyazlılarda sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların, yapılan hatalı antrenman programı nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti. Portekizli teknik adam, kendisine gelen "Yapılan geniş çaplı testler sonrası görülen o ki, çok yanlış antrenman programı uygulanmış" raporunu yönetime sunarak şu ifadeleri kullandı: "İdmanlara düşük tempoda devam edilse bile sakatlıklar artabilir. Umarım sezon sonuna kadar daha ciddi sakatlıklar yaşanmaz."

15.30'DA TÜPRAŞ'TA

Siyah-beyazlı takımda bugün saat 15.30'da yapılacak antrenmanın Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek. Teknik direktör Santos'un talebi üzerine, sezon sonuna kadar İstanbul'da oynanacak maçlar öncesindeki bir idman Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

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