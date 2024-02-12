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Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:55
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Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta As Başkan Mete Vardar ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarette bulundu.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı yöneticilerin son dönemdeki hake kararları üzerine Başkan Büyükekşi ile görüşeceği öğrenildi.

Ayrıca Beşiktaş, görüşme talebini hafta içi TFF'ye iletmiş, ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la oynayacağı maçtan önce görüşmeyi etik bulmadığını belirtmişti.

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