Beşiktaş'ın Al Musrati transferi Portekiz'i karıştırdı!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Al Musrati, Portekiz'de olay çıkardı. Braga taraftarları, takımın en iyisini gönderen kulüp yönetimine kızgın. Libyalı orta sahayı alamadıkları için öfkeli olan Benficalılar ise, "Bizden talep ettikleri rakamın yarısına Türkiye'ye gitti" yorumları yaptı. İşte detaylar...
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'BİZDEN 30 MİLYON EURO İSTEDİLER'
Benfica cephesinin üzüntüsü ise kızgınlığa dönüştü. Çünkü yaz transfer sezonunda Lizbon ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu almak için 20 milyon Euro'yu bulan (16+4 milyon Euro) bir teklif götürmüş, Braga ise rakibinden 30 milyon Euro talep etmişti.
Yarım sezonun ardından Beşiktaş'ın oyuncuyu daha az bir rakama alması kırmızı-beyazlı futbolseverleri çileden çıkardı. Yapılan yorumlarda, "Biz istediğimizde 30 milyon Euro ama Beşiktaş'a 15 milyon Euro, söyleyecek hiçbir şey yok… Braga'dan alınmadı, artık Beşiktaş'tan almalıyız" ifadelerini kullandılar.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar 1 milyon Euro'ya kiraladığı, 11 milyon Euro'luk da satın alma bedeli bulunan 27 yaşındaki Libyalı ön libero Al-Musrati, senelik 2.5 milyon Euro kazanacak.
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