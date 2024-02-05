Santos: Biz hak ettik

Portekizli çalıştırıcı skor için "Adil bir sonuç" derken, maçla ilgili şu ifaledeleri kullandı: "Organize oynadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen golleri attık. Çok basit top kayıpları yaptık. Rakibimizi üstümüze çektik. Birlikte çalışarak karşılığını aldık. Semih de iyi goller attı. Onun için önemliydi. Onun karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk de iyiydi. Semih ve Rashica'ya alanlar açtı. Transferle ilgili raporları Samet Aybaba'ya sunuyoruz.

Fernando Santos: Organize oynadık. Beraber çalışıp, karşılığını aldık. Semih güzel iki gol attı. İstediklerimizi yerine getirdi