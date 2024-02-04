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Fernando Santos'tan Aboubakar sözleri! Tedavisi sonrasında...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 18:33
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Fernando Santos'tan Aboubakar sözleri! Tedavisi sonrasında...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne olacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Santos'un açıklamaları...

"Önemli olan kimlerin olmadığı değil, sahada bizimle olanlar. Bütün hafta çalıştık, çok iyi hazırlandık. Bu önemli maçı kazanacağımıza inanıyorum. Oyuncularımın elleriinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok."

ABOUBAKAR SÖZLERİ

"Ben hem bireysel ve kolektif olarak takımdaki oyunculara güveniyorum. Aboubakar, önemli bir oyuncu, tedavisi devam ediyor, bu süreçte duruma bakacağız."

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