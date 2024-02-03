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Sanchez ısrarı

İtalyan basını, Roma’dan ayrılmak isteyen Renato Sanches’in Beşiktaş’a yeşil ışık yaktığını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Sanchez ısrarı

Orta sahasına takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Renato Sanches'e ilgisinin devam ettiği yazıldı. İtalyan basını, teknik direktör Fernando Santos'un vatandaşı olan Renato Sanches'i transfere ikna etmeye çalıştığını iddia etti. PSG'den kiralandığı İtalyan ekibi Roma'da fazla süre bulamayan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun da ayrılmaya istekli olduğu ve siyah-beyazlıların ilgisine kayıtsız kalmadığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, PSG ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Roma ile bu sezon 9 maça çıkıp yalnızca 228 dakika sahada kalan Sanches, 1 gollük skor katkısı sağladı.

BAYERN MÜNIH'TE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Benfica'dan 35 milyon euro bedelle Bayern Münih'e giden Renato Sanches burada tutunamadı ve önce Swansea'ye kiralandı, ardından Lille'e gitti. Burada yükselişe geçen Portekizli PSG'ye gitti ama orada da bekleneni veremeyince Roma'ya kiralandı. Kariyerinde 272 resmi maça çıkan Sanches, 18 gol atarken, 20 de asist yaptı.

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