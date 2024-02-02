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Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! Kiralanması gündemde

TRANSER HABERİ: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızı için düğmeye bastı. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperin kiralanması için teklif yapılacak. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

Beşiktaş, ara transfer döneminde öncelik verdiği stoper mevkii için girişimlerini ara vermeden sürdürüyor.

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Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

Paulista'yı Atletio Madrid'e kaptıran siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest'in kaptanı Joe Worrall için İngiliz ekiplerinden henüz olumlu bir geri dönüş almadı.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

Çalışmalarını İngiltere üzerinde yoğunlaştıran Beşiktaşlı yetkililer, bu kez de bir başka İngiliz ekibi olan Everton'un 31 yaşındaki savunmacısı Michael Keane'in peşine düştü.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

SANTOS 'KALİTE'DE ISRARCI
1.88 boyundaki İngiliz stoper için Everton kulübüyle görüşmelere başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

Yönetim; teknik direktör Santos'un hem defans hattın güçlendirmek hem de takıma liderlik yapacak bir oyuncuda ısrar etmesi nedeniyle kaliteli isimlerin peşinde koşuyor.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

Everton ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper için Ada ekibine kiralama teklifinde bulunulacağı ifade edilirken, 2017'den bu yana formasını giydiği kulüpte bu sezon sadece 10 resmi maçta forma şansı bulan oyuncunun da ayrılığa olumlu baktığı belirtildi.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

EVERTON'DA 210 MAÇ
Mıchael Keane, kulüp kariyerinde en çok Everton (210) formasını giydi. Burnley'de 108, Leicester City'de 23, Blackburn Rovers'da 13, Derby County'de ise 8 maça çıkan İngiliz stoper; kariyerinde sadece 1 kez (çift sarıdan) kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

12 KEZ MİLLİ OLDU
İngiliz devi M. United'ın altyapısında 48 maçta forma giyen, A takımda ise 5 karşılaşmaya çıkan Kean, Ada dışına hiç çıkmadı.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

Kariyeri boyunca 6 İngiliz takımında (Manchester United, Brunley, Blackburn Rovers, Derby Country, Leicester City, Everton) görev yapan tecrübeli stoper, İngiltere A Milli Takımı'yla da 12 maça çıktı.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

31 yaşındaki futbolcunun Everton ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! 1.88'lik kule

İngiliz savunmacının güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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