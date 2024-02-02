Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! Kiralanması gündemde

TRANSER HABERİ: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızı için düğmeye bastı. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperin kiralanması için teklif yapılacak. İşte ayrıntılar...
Paulista'yı Atletio Madrid'e kaptıran siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest'in kaptanı Joe Worrall için İngiliz ekiplerinden henüz olumlu bir geri dönüş almadı.
Çalışmalarını İngiltere üzerinde yoğunlaştıran Beşiktaşlı yetkililer, bu kez de bir başka İngiliz ekibi olan Everton'un 31 yaşındaki savunmacısı Michael Keane'in peşine düştü.
SANTOS 'KALİTE'DE ISRARCI 1.88 boyundaki İngiliz stoper için Everton kulübüyle görüşmelere başlandığı belirtildi.
Yönetim; teknik direktör Santos'un hem defans hattın güçlendirmek hem de takıma liderlik yapacak bir oyuncuda ısrar etmesi nedeniyle kaliteli isimlerin peşinde koşuyor.
Everton ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper için Ada ekibine kiralama teklifinde bulunulacağı ifade edilirken, 2017'den bu yana formasını giydiği kulüpte bu sezon sadece 10 resmi maçta forma şansı bulan oyuncunun da ayrılığa olumlu baktığı belirtildi.
EVERTON'DA 210 MAÇ Mıchael Keane, kulüp kariyerinde en çok Everton (210) formasını giydi. Burnley'de 108, Leicester City'de 23, Blackburn Rovers'da 13, Derby County'de ise 8 maça çıkan İngiliz stoper; kariyerinde sadece 1 kez (çift sarıdan) kırmızı kart gördü.
12 KEZ MİLLİ OLDU İngiliz devi M. United'ın altyapısında 48 maçta forma giyen, A takımda ise 5 karşılaşmaya çıkan Kean, Ada dışına hiç çıkmadı.
Kariyeri boyunca 6 İngiliz takımında (Manchester United, Brunley, Blackburn Rovers, Derby Country, Leicester City, Everton) görev yapan tecrübeli stoper, İngiltere A Milli Takımı'yla da 12 maça çıktı.
31 yaşındaki futbolcunun Everton ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz savunmacının güncel piyasa değeri 7 milyon euro.