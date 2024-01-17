TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Fernando Santos'un isteklerine göre hareket eden siyah-beyazlılar, önceliği orta saha mevkisine verdi. Amir Hadziahmetovic'in uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle düğmeye basan Kara-Kartal, İngiltere Premier Lig'den transfer yapmak için geri sayıma geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Eyüpspor maçı sonrası transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Portekizli hoca, "Bu konuları yönetimle hep konuşuyoruz. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. Buraya iyi oyuncular getireceğiz."
Yönetimle konuşup bu süreci yönlendireceğiz. Benim için oyuncuların çabaları önemli. Mesela Tayfur'un oyuna girdikten sora ne yaptığı önemli. Ben daha çok buradaki oyunculara odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.
Transferde nokta atışı isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, operasyon için düğmeye bastı.
Amir Hadziahmetovic'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle öncelik orta saha bölgesine verildi.
Fernando Santos'un listesine göre hareket eden kurmaylar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
ELNENY OPERASYONU!
Yönetim, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Mohamed Elneny'nin peşine düştü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Arsenal'in kadroda düşünmediği deneyimli orta saha için harekete geçti.
KESİN OLARAK TAKIMDAN AYRILACAK!
Habere göre İngiliz devi, kadroda düşünmediği Mısırlı orta sahayı kesin olarak takımdan gönderecek.
Arsenal, yıllık maaşı yaklaşık 4,5 milyon euro olan Elneny için kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.
ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR!
Yıldız oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu kaydedildi.
İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Elneny, 2019-2020 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giydi.
Beşiktaş ile o dönem 36 maça çıkan 31 yaşındaki Mısırlı oyuncu, 1 gol ve 4 asist yaptı.
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