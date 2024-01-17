Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Fernando Santos'un isteklerine göre hareket eden siyah-beyazlılar, önceliği orta saha mevkisine verdi. Amir Hadziahmetovic'in uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle düğmeye basan Kara-Kartal, İngiltere Premier Lig'den transfer yapmak için geri sayıma geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 18:58
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Transferde hızlanan Beşiktaş, flaş bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getiren siyah-beyazlılar, yeni hocasıyla form yakaladı.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Takıma hava katan dünyaca ünlü çalıştırıcı, Karagümrük ve Eyüpspor maçlarından farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Eyüpspor maçı sonrası transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Portekizli hoca, "Bu konuları yönetimle hep konuşuyoruz. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. Buraya iyi oyuncular getireceğiz."

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Yönetimle konuşup bu süreci yönlendireceğiz. Benim için oyuncuların çabaları önemli. Mesela Tayfur'un oyuna girdikten sora ne yaptığı önemli. Ben daha çok buradaki oyunculara odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Transferde nokta atışı isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Amir Hadziahmetovic'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle öncelik orta saha bölgesine verildi.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Fernando Santos'un listesine göre hareket eden kurmaylar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

ELNENY OPERASYONU!
Yönetim, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Mohamed Elneny'nin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Arsenal'in kadroda düşünmediği deneyimli orta saha için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

KESİN OLARAK TAKIMDAN AYRILACAK!
Habere göre İngiliz devi, kadroda düşünmediği Mısırlı orta sahayı kesin olarak takımdan gönderecek.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Arsenal, yıllık maaşı yaklaşık 4,5 milyon euro olan Elneny için kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR!
Yıldız oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fernando Santos istedi yönetim alıyor! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Elneny, 2019-2020 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giydi.

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