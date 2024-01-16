TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

MAAŞ YÜKSEK GELDİ

Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı. Başarılı oyuncunun kendisini isteyen kulüplerden 3 milyon Euro talebi olduğu kaydedildi ancak bu rakam, siyah-beyazlı yönetimin düşüncesinin çok üzerinde. Taraflar arasında temaslar devam ediyor. Rakamın düşürülmesi halinde transfer hızlı bir şekilde bitirilecek.