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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'nın oyun kurucusu Miranchuk için şartları zorlayacak. Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki Rus 10 numara için temasa geçen siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'luk maaş talebini düşürmek için pazarlık halinde. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

Takımın başına Fernando Santos'u getirerek yeni bir başlangıca imza atan Beşiktaş, ara transfer döneminin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

Stoper, ön libero ve hücum hattına takviye için de çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılar, Anton Miranchuk'un peşine düştü. Sabah'ın haberine göre, Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rus 10 numarayla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

Maaşı 2.4 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

MAAŞ YÜKSEK GELDİ
Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı. Başarılı oyuncunun kendisini isteyen kulüplerden 3 milyon Euro talebi olduğu kaydedildi ancak bu rakam, siyah-beyazlı yönetimin düşüncesinin çok üzerinde. Taraflar arasında temaslar devam ediyor. Rakamın düşürülmesi halinde transfer hızlı bir şekilde bitirilecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları

24 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti.

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