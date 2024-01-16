TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi! İşte pazarlığın detayları
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'nın oyun kurucusu Miranchuk için şartları zorlayacak. Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki Rus 10 numara için temasa geçen siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'luk maaş talebini düşürmek için pazarlık halinde. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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MAAŞ YÜKSEK GELDİ
Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı. Başarılı oyuncunun kendisini isteyen kulüplerden 3 milyon Euro talebi olduğu kaydedildi ancak bu rakam, siyah-beyazlı yönetimin düşüncesinin çok üzerinde. Taraflar arasında temaslar devam ediyor. Rakamın düşürülmesi halinde transfer hızlı bir şekilde bitirilecek.
24 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti.
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