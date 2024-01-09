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Sanches harekatı

Siyah-beyazlılar Roma’da kiralık oynayan Renato Sanches için kulübü PSG ile görüştü. Portekizli hoca Santos’un yakından tanıdığı 26 yaşındaki yıldızın transferi an meselesi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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Sanches harekatı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Siyah-beyazlılarda listesinin ilk sırasına Portekizli yıldız Renato Sanches'in ismi yazıldı. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Roma'dan ayrılması beklenen Portekizli yıldız menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, Roma'nın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Sanches için PSG'nin yeni bir çözüm arayışı içerisinde olduğu belirtildi.

SANTOS YAKINDAN TANIYOR

Fransız basınında daha önce çıkan haberde, PSG'nin Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin vereceği belirtilmişti. PSG; Sanches için uygun pozisyonu olmadığı gerekçesiyle yeni bir kiralama formülüne sıcak bakıyor. Fernando Santos, Sanches'i yakından tanıyor. Portekizli oyuncu, Santos yönetiminde EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Roma'da 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

YENİ HOCANIN LİSTESİ KABARIK

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'un, elinde kabarık bir transfer listesiyle geldiği ifade edildi. Daha önce Beşiktaş'ta oynayan Simao, Quaresma ve Pepe gibi oyuncuların da hocası olan Santos, hali hazırda Barcelona'nın sportif direktörü olan Deco'nun da hocası. Santos'un listesindeki bazı isimler ve mevkileri şöyle:

STOPER: Polonya Milli Takımı'nın başındayken asla vazgeçmediği Southampton'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Jan Bednarek.

ÖN LİBERO: Geçen sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için ısrarcı olduğu 31 yaşındaki orta saha William Carvalho.

KANAT: Braga'nın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki sol kanat Ricardo Horta ve Wolfsurg'da çok da fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kaminski.

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