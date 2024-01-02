Haberler Beşiktaş Genesio olmazsa Beşiktaş'ın B Planı Mircea Lucescu!

Genesio olmazsa Beşiktaş'ın B Planı Mircea Lucescu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en güçlü aday Fransız çalıştırıcı Bruno Genesio. Tecrübeli hocanın siyah-beyazlılar ile anlaşamaması halinde ise B planı hazır. Beşiktaş, eski teknik direktörü Mircea Lucescu ile ön görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genesio olmazsa Beşiktaş'ın B Planı Mircea Lucescu!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör sorununun çözümü için kollar sıvandı. Bir süredir görüşülen Bruno Genesio'ya karar vermesi için bugüne kadar süre tanıyan siyah-beyazlılar, gelecek yanıta kilitlendi. 1.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 3.5 milyon Euro maaş önerilen Fransız hoca, teklifi kabul ederse hemen İstanbul'a gelecek. Aksi durumda ise alternatifler üzerinden çalışma başlayacak. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile anlaşması sonrası yeni teknik adamın yabancı olması kesinleşti. Sabah'ta yer alan habere göre Genesio'nun arkasında listede ikinci isim ise Mircea Lucescu....

VITOR PEREIRA'NIN ADI DA BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR

Boşta olan 78 yaşındaki çalıştırıcı ile ön görüşme yapıldı. Tecrübeli teknik direktörün geçiş sürecinde sezon sonuna kadar takımın başında yer alması, yazın ise oğlu Razvan Lucescu düşünülüyor. PAOK ile Yunanistan'da lider durumda bulunan 54 yaşındaki Razvan'ı şu an getirmek mümkün değil. Baba Lucescu ile de fikir alışverişinde bulunulduğu ve Genesio'dan ret yanıtı gelirse bu plan üzerinden hareket edileceği öğrenildi. Bu arada iki gün içinde teknik adam konusu çözüme kavuşmazsa, Kasımpaşa sınavına da Serdar Topraktepe çıkacak. Vitor Pereira'nın adı çeşitli mecralarda geçse de yönetim henüz bu yönde bir girişimde bulunmuş değil.

DİĞER
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu bir de şimdi görün! Oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle parmak ısırttı! "Onlar nasıl pozlar öyle"
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
F.Bahçe, Savic için teklif yaptı! İşte o rakam
Aslan'ın yıldızına Roma kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bailly'nin yerine geliyor! İşte yapılan teklif
Eski G.Saraylı Beşiktaş'a! Sürpriz hamle
Son depremler listesi 2 Ocak 2024
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! 00:59
G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! 00:59
Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! Liverpool zirve yarışında hata yapmadı! 00:58
G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! G.Saray'a Abdülkerim transferinden ihtar! 00:49
G.Saray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar! G.Saray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar! 00:04
Bailly'nin yerine geliyor! İşte yapılan teklif Bailly'nin yerine geliyor! İşte yapılan teklif 00:04
Daha Eski
Teklifleri reddetti! Takımda kalıyor Teklifleri reddetti! Takımda kalıyor 00:04
Arjantin'den Messi kararı! Emekli olunca... Arjantin'den Messi kararı! Emekli olunca... 00:04
Menajerler önerdi! ManU'nun yıldızı F.Bahçe'ye Menajerler önerdi! ManU'nun yıldızı F.Bahçe'ye 00:03
Değerini en çok o artırdı! İşte 2023'e damga vuranlar Değerini en çok o artırdı! İşte 2023'e damga vuranlar 00:03
Eski G.Saraylı Beşiktaş'a! Sürpriz hamle Eski G.Saraylı Beşiktaş'a! Sürpriz hamle 00:03
Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino... Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino... 00:03