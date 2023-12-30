BEŞİKTAŞ HABERİ: Anlaşma sağlandı! İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü

Beşiktaş'ta tüm gözler takımın başına geçecek olan yeni teknik direktöre çevrilirken, yönetim görüştüğü birçok isim arasından Bruno Genesio'da karar kaldı. Rıza Çalımbay'ın ayrılığının hemen ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, birçok isimle temasa geçerken, 57 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmek için geri sayıma geçti. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli çalıştırıcı ile yaptıkları görüşmelerin ardından hem sözleşme süresi ve hem de yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca yeniden yapılanma ve kadroya dair beklentiler ve taleplerde Bruno Genesio tarafından onaylandı.

AİLESİNDEN ONAY ALDI

Fransız teknik adam Genesio'nun, Beşiktaşlı yetkililer ile yaptığı görüşmelerin ardından birkaç gün süre istediği ve ailesiyle görüştükten sonra kararını bildireceğini söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 57 yaşındaki çalıştırıcının, ailesinden de onay aldığı ve yarın, en genç pazartesi günü siyah-beyazlılara 'olumlu' şekilde geri dönüş sağlayacağı ifade edildi. Beşiktaş'tan 2.5 senelik anlaşma isteyen Fransız teknik adamın, yönetimin 1.5 senelik teklifini kabul ederken, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon euro alacağı öğrenildi.

EN SON STADE RENNES'DE ÇALIŞTI

En son Stade Rennes'i çalıştıran ve 19 Kasım'da görevden ayrılan tecrübeli çalıştırıcının imzaların bir an önce atılması için bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Daha önce Villefranche, Guoan takımlarında da görev yapan Genesio, Lyon'da ise yardımcı hoca olarak çalıştı. Rennes'de maç başı 1.73 puan ortalaması yakalayan Fransız hoca, en yüksek ortalamasını ise 2.03 ile Guoan'da elde etti.

GLASNER OLMADI

Beşiktaş yönetimi, Fransız çalıştırıcı Buruno Genesio dışında Oliver Glasner ile de görüşmelerde bulundu. Avusturyalı teknik adam, önerilen 1.5 yıllık kontratı kabul etmedi. Ayrıca takım kadrosunu da yeterli bulmadığını belirten Glasner'in devre arasında değil de, sezon sonu gelmek istemesinde ısrarcı olması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi.