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Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. Son olarak siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Takvim'in haberine göre, Siyah Beyazlılar'a son olarak Katar ekibi Al Rayyan'ı çalıştıran Leonardo Jardim'in önerildiği öğrenildi.

Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Menajerlerin Katar ekibinden ayrılma durumu bulunan Portekizli teknik direktörü Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklife henüz bir cevap vermediği de gelen haberler arasında. 49 yaşındaki teknik adam, Körfez ekibiyle görev aldığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve maç başına da 1.83 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Ola Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio, Andre Breitenreiter ve Fabio Cannavaro gibi isimler de bulunuyor. Beşiktaş başkanı Hasan Arat da önceki gün teknik direktör arayışlarıyla ilgili "Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bilgisini vereceğiz" demişti.

Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Jardim kariyerinde Al-Ahli, Al-Hilal, Monaco, Sporting Lizbon, Olympiakos, Braga gibi takımlarda görev yaptı.

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