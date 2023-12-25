Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. Son olarak siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. İşte haberin detayları...
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Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklife henüz bir cevap vermediği de gelen haberler arasında. 49 yaşındaki teknik adam, Körfez ekibiyle görev aldığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve maç başına da 1.83 puan ortalaması yakaladı.
Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Ola Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio, Andre Breitenreiter ve Fabio Cannavaro gibi isimler de bulunuyor. Beşiktaş başkanı Hasan Arat da önceki gün teknik direktör arayışlarıyla ilgili "Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bilgisini vereceğiz" demişti.
Jardim kariyerinde Al-Ahli, Al-Hilal, Monaco, Sporting Lizbon, Olympiakos, Braga gibi takımlarda görev yaptı.
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