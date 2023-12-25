Beşiktaş'a bomba teknik direktör adayı! Heyecanlı bekleyiş başladı

Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklife henüz bir cevap vermediği de gelen haberler arasında. 49 yaşındaki teknik adam, Körfez ekibiyle görev aldığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve maç başına da 1.83 puan ortalaması yakaladı.