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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bu kadar duyarsız olunur mu?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, oyuncuları sert bir dille eleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:48
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bu kadar duyarsız olunur mu?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekillde:

"Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu!? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok."

"Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. "

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