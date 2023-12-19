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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Son dakika spor haberi: Devre arasında Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta golcü arayışları hızlandı. Nokta atışı bir santrfor takviyesi planlayan siyah-beyazlılar, rotayı Almanya'ya kırdı. Leverkusen'de forma giyen Patrik Schick için harekete geçildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Beşiktaş yönetimi devre arasında yapacağı takviyelerle takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı santrfor Patrik Schick'i transfer listesine eklediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Takvim'in haberine göre, devre arasında Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu futbolcunun yerine Schick'i düşündüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Leverkusen ile kısa süre içerisinde resmi temasların başlayacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan 27 yaşındaki golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Öte yandan yıldız golcünün güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.

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