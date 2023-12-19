BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı santrfor Patrik Schick'i transfer listesine eklediği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, devre arasında Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu futbolcunun yerine Schick'i düşündüğü öğrenildi.