BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule
Son dakika spor haberi: Devre arasında Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta golcü arayışları hızlandı. Nokta atışı bir santrfor takviyesi planlayan siyah-beyazlılar, rotayı Almanya'ya kırdı. Leverkusen'de forma giyen Patrik Schick için harekete geçildi. İşte detaylar...
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Leverkusen ile kısa süre içerisinde resmi temasların başlayacağı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan 27 yaşındaki golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Öte yandan yıldız golcünün güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
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