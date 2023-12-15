BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYİ BEN İSTEDİM"

"O dönem Ghislain Konan ile pazarlık yapıldı bu konuda. Cristiano Ronaldo takımda kalmamı istedi. Kulüp de kalmam için baskı yaptı ama Beşiktaş'a geri dönmeyi ben istedim. Ben aileme daha yakın olmak için kendim ayrılma kararı aldım. Aileme yakın olmayı çok istiyorsun, anlıyor musun?"