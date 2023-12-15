Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar, önemli açıklamalarda bulundu. Taraftar hakkında konuşan Kamerunlu golcü, transfer itirafında bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 18:34
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında konuşan Aboubakar, transfer itirafında bulundu.

İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Beşiktaş taraftarı, hayatımda gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hiç unutamadığım bir anım var. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynuyorduk.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"İlk yarıda 3-0 geriye düştük. Devrede kaptanımız Atiba bizi topladı ve bir konuşma yaptı. 3-0'a rağmen ikinci yarının başında taraftar da biz müthiş destekledi. Ateşlendik ve maçı 3-3 berabere tamamladık."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Stadyum kutu gibi olduğu için taraftarın tezahüratları, rakibin de dengesini bozdu."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Beşiktaş taraftarının kendi oyuncusuna hakaret ettiğini, ıslıkladığını nadiren görürsünüz. Beşiktaş taraftarının en sevdiğim yönü tam olarak bu."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ"
"İngiltere'de çok iyi taraftarlar var ama Beşiktaş'tan daha iyisi var mı! Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en iyi taraftarları Beşiktaş'ın. Yüzde yüz eminim."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Suudi Arabistan'ın bir sürü parası ve projeleri var. Son dönemde daha fazla göz önündeler. Çok sayıda TV, onların maçlarını yayınlıyorlar."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Maaş açısından gerçekten çılgınca. Ben, bugünkü gibi büyük bir maaş almadım ama Suudi Arabistan'a gitmek tek seçeneğim değildi."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Avrupa'da oynamak için hala gerekli niteliklerim vardı, neden oraya gittiğimi sordular ama ben gerçekten çok iyi bir kulüpte oynamak istiyordum. Avrupa'da benim istediğim gibi bir kulüp yoktu."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için beni takımdan gönderdiğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor."

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYİ BEN İSTEDİM"
"O dönem Ghislain Konan ile pazarlık yapıldı bu konuda. Cristiano Ronaldo takımda kalmamı istedi. Kulüp de kalmam için baskı yaptı ama Beşiktaş'a geri dönmeyi ben istedim. Ben aileme daha yakın olmak için kendim ayrılma kararı aldım. Aileme yakın olmayı çok istiyorsun, anlıyor musun?"

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