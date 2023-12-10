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Beşiktaş'tan Gedson ve Umut Meraş açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 14:40
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Beşiktaş'tan Gedson ve Umut Meraş açıklaması!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi mücadelesinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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