Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 17:10
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN | BJK MAÇI CANLI TAKİP 👈

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Grubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"İkiziniz mi Fedon Bey?" Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo'yu görenlerin ağzı açık kaldı!
ABD'li milyarder Elon Musk katil Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitti
Sanchez ManU maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı
İşte G.Saray'ın yeni Süperstar'ı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis
Serdal Adalı'dan açıklama!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MHK Başkanı açıkladı! F.Bahçe maçındaki VAR konuşmaları... MHK Başkanı açıkladı! F.Bahçe maçındaki VAR konuşmaları... 16:29
Flaş gelişme! Ocak ayında... Flaş gelişme! Ocak ayında... 16:26
Manisa FK'den "hakem hataları" tepkisi! Manisa FK'den "hakem hataları" tepkisi! 16:24
Amatör ligde skandal olay! Amatör ligde skandal olay! 16:21
Sanchez ManU maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı Sanchez ManU maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı 16:20
Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis 16:01
Daha Eski
Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? 15:48
Serdal Adalı'dan açıklama! Serdal Adalı'dan açıklama! 15:43
İşte 2024 FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahipleri! İşte 2024 FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahipleri! 15:22
G.Saray'da 2 yıldız idmanda yok! ManU maçı öncesi... G.Saray'da 2 yıldız idmanda yok! ManU maçı öncesi... 15:12
Fırtına Sivasspor'a konuk olacak! Fırtına Sivasspor'a konuk olacak! 15:12
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 14:58