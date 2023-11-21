Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan iki oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Rıza Çalımbay'dan iki oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından takımın başına Rıza Çalımbay'ı geçiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Deneyimli teknik adam Çalımbay iki oyuncunun biletini kesti. 60 yaşındaki antrenör, yeni gelecek yönetime bu iki isim için olumsuz rapor verecek. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:53
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, takımın son durumu hakkında rapor hazırlıyor.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Milliyet'in haberine göre Çalımbay'ın, iki ismin üzerini çizdiği ve yeni gelecek yönetime olumsuz raporda bulunacağı ifade edildi.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

UMUT VE ONANA TESTİ GEÇEMEDİ

Beşiktaş, Onursal Başkan Süleyman Seba anısına Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la önceki gün oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederken, Jean Onana ve Umut Meraş sergiledikleri olumsuz futbollarıyla sınıfta kaldı.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın son hallerini görmek için ilk 11'de forma şansı verdiği Onana ve Umut, verilen önemli şansı iyi değerlendiremedi.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Jean Onana, orta sahada yaptığı basit top kayıpları ve etkisiz futbolu ile eleştiri topladı.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Uzun süredir yedek bekleyen Umut Meraş ise sol bek mevkisinde kayda değer bir performans ortaya koyamadı.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

YENİ GELECEK YÖNETİME OLUMSUZ RAPOR

Rıza Çalımbay, Jean Onana ve Umut Meraş'ın performanslarından hoşnut olmadı.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Siyah-beyazlı camiaya teknik direktör olarak geri gelen Rıza Çalımbay'ın, bu iki oyuncu hakkında yeni yönetime olumsuz rapor sunacağı belirtildi.

Rıza Çalımbay'dan iyi oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

Beşiktaş Jean Onana'yı sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Fransa Ligue 1 kulübü Lens'den kadrosuna katmıştı. Kamerunlu oyuncuyla 4 senelik mukavele imzalayan Kara Kartal, 23 yaşındaki genç futbolcunun talibi çıkması halinde satış opsiyonuyla beraber kiralanmasının düşünüldüğü belirtildi.

DİĞER
"Yürüyen iskeletler devri bitti" Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara'da
Fred ne zaman sahalara dönecek?
Çağlar Söyüncü F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Talisca müjdesini duyurdu! "Alır gelirim"
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor!
DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?
Doğalgaz destek süresi uzatıldı! İşte son tarih
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? | Öğretmenler Günü hangi gün, ayın kaçı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! 10:03
Buruk'tan Ndombele kararı! Buruk'tan Ndombele kararı! 09:58
Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! 09:49
Rennes'ten sürpriz hamle! İşte o isim... Rennes'ten sürpriz hamle! İşte o isim... 09:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Kasım bugün kimin maçı var? 07:50
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:50
Daha Eski
Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! 00:50
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:50
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:50
İtalya EURO 2024 bileti aldı! İtalya EURO 2024 bileti aldı! 00:50
Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! 00:50
Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! 00:50