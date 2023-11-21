Rıza Çalımbay'dan iki oyuncuya veto! Yeni yönetime olumsuz raporda bulunacak

3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, takımın son durumu hakkında rapor hazırlıyor.
Milliyet'in haberine göre Çalımbay'ın, iki ismin üzerini çizdiği ve yeni gelecek yönetime olumsuz raporda bulunacağı ifade edildi.
UMUT VE ONANA TESTİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş, Onursal Başkan Süleyman Seba anısına Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la önceki gün oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederken, Jean Onana ve Umut Meraş sergiledikleri olumsuz futbollarıyla sınıfta kaldı.