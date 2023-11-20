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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan Weghorst kararı! Transferi...

Seçim heyecanı yaşanan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda Weghorst hakkında karar verildi. İşte Rıza Çalımbay, Hollandalı golcü için verdiği transfer kararı... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan Weghorst kararı! Transferi...

Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta seçim yaklaşırken, transfer iddiaları alevlenmeye başladı. Takvim'in haberine göre, Kartal'a eski golcüsü Wout Weghorst'un önerildiği ancak; bu önerinin karşılık bulmadığı öğrenildi.

ÇALIMBAY SOĞUK BAKTI

Görevde kalması halinde devre arası transfer döneminde yeni gelecek yönetimden 2 orta saha, 1 sol bek, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu talep etmeyi düşünen Çalımbay'ın, Wout Weghorst'u veto ettiği belirlendi. Deneyimli teknik adamın hem oyun planına uymadığı, hem de transferde önceliğin başka mevkilerde olması nedeniyle Weghorst'a yeşil ışık yakmadığı gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş teknik patronunun, kendi portföyündeki isimlerle ilgili çalışmasının da sürdüğü öğrenildi.

KARTAL'DA İZ BIRAKTI

2022-23 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık oynayan 31 yaşındaki Weghorst, 18 maçta 9 gol, 4 asist yapmıştı. Golcü oyuncu, daha sonra Manchester United'a gitse de Ada'da beklentilerin altında kaldı. Bonservisi Burnley'de olan Weghorst, şu anda Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık oynuyor.

WOUT DÖNMEYE SICAK

Beşiktaş'a dönmek istediği belirtilen Weghorst, Hoffenheim'da bu sezon 11 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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