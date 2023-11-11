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Aboubakar ve Cenk 10 gün yok

Beşiktaş’ın iki forvetinden Aboubakar’ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Cenk Tosun’un da aynı bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Aboubakar ve Cenk 10 gün yok

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Beşiktaş'ta sakatlar kervanına iki yeni isim, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile milli oyuncu Cenk Tosun da eklendi. Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği aktarıldı. İki futbolcunun da yaklaşık 10 gün yeşil sahalardan uzak kalacakları öğrenildi

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