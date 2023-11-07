Beşiktaş'ta dün önemli bir karara daha imza atıldı. Siyah-beyazlılarda son dönemde alınan kötü saha sonuçlarına Antalyaspor mağlubiyeti de eklenince, teknik sorumlu Burak Yılmaz maçtan sonra Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ü yakasından sert bir şekilde tuttuğu ve performansıyla ilgili eleştirmesini açıkladıktan sonra "Yarın (bugün) başkanımla görüşeceğim. Seçime kadar ben devam edeceksem, başkandan ufak isteklerim olacak" diyerek 'tamam ya da devam' kararı vereceğini ifade etmişti. Merakla beklenin bu kritik görüşme dün sabah Ümraniye'de gerçekleştirilen idmanın ardından yapıldı.

DESTEK SÖZÜNÜ ALDI

Başkan Çebi ile Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Tüm camia ikilinin görüşmesinden çıkacak sonucu merakla beklerken, öğleden sonra gerçekleşen görüşmenin sonunda "Burak Yılmaz'la yola devam" kararı çıktı. Takımdaki sorunlardan bahseden Burak Yılmaz, Başkan Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Buşkan Çebi de, 3 Aralık'taki seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirterek Burak Yılmaz'a destek sözü verdi. Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.

BAŞKAN ÇEBİ KARARINI AÇIKLIYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunacak" denildi. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor. Kulislerde Başkan Çebi'nin seçimde aday olmayacağını açıklayacağı ifade ediliyor.