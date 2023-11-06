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Beşiktaş'tan büyük tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Beşiktaş, Salih Uçan'ın verilmeyen penaltı pozisyonu sonrası zehir zemberek paylaşımlar yaptı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan gönderilerde TFF ve MHK'ya tepkiler vardı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan büyük tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Beşiktaş, Salih Uçan'ın verilmeyen penaltı pozisyonu sonrası zehir zemberek paylaşımlar yaptı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan gönderilerde TFF ve MHK'ya tepkiler vardı. İlk olarak "Türkiye Futbol Federasyonu değil, Türkiye Fiyasko Federasyonu" paylaşımı yapıldı. Ardından "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadesi kullanıldı. Gönderiler Beşiktaşlı futbolseverlerden onbinlerce beğeni aldı.

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