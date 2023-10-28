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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'la durgun bir sezon geçiren Salih Uçan'ı, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'nin istediği iddia edilmişti. Deneyimli teknik adamdan konuya ilişkin bir açıklama geldi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:14
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

Cardiff City Menajeri Erol Bulut, Türk ve İngiliz basınında çıkan Salih Uçan iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

Bulut, "Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil. Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu" diye konuştu.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

2021'de Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz gelen Salih'in sözleşmesi bu yaz bitiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

29 yaşındaki Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 14 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

Tecrübeli futbolcu, 3 kez de A Milli Takım formasını terletti ancak skor üretemedi.

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