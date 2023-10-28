BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

Cardiff City Menajeri Erol Bulut, Türk ve İngiliz basınında çıkan Salih Uçan iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
Cardiff City Menajeri Erol Bulut, Türk ve İngiliz basınında çıkan Salih Uçan iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
Bulut, "Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil. Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu" diye konuştu.
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2021'de Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz gelen Salih'in sözleşmesi bu yaz bitiyor.
29 yaşındaki Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 14 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu, 3 kez de A Milli Takım formasını terletti ancak skor üretemedi.