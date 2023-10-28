BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut'tan Salih Uçan açıklaması!

Bulut, "Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil. Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu" diye konuştu.

👉 🇹🇷Cumhuriyetimizin 100. yılı için kutlama mesajları | RESİMLİ 🇹🇷