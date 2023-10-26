Beşiktaş Norveç'te ava çıkıyor! İşte Burak Yılmaz'ın 11'i

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında bu akşam Norveç ekibi Bodo/ Glimt'e konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, evinde ağırladığı Lugano'ya ise 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olmuş ve bu maçın ardından hem Şenol Güneş ile yollar ayrılmış, hem de yönetim olağanüstü seçim kararı almıştı. Beşiktaş, bu akşam oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını 4'e yükseltmek ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

KADRONUN YARISINI DEĞİŞTİRECEK

Siyah-beyazlılarda bu akşam kaleyi Ersin koruyacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Mert Günok'un G.Antep maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olmasından dolayı Ersin'i bu maçta oynatarak maç eksiğini gidermek istiyor. Rosier'in cezası nedeniyle savunmanın sağında Onur, Amartey ve Bailly'nin de sakatlıkları nedeniyle stoperde Necip şans bulacak. Salih ve Tayfur'un da görev yapamayacağı maçta orta sahada Onana, Amir, Chamberlain forma giyecek. Kanatlarda Rashica ile Rebic'in görev alması beklenirken, Gedson ise maça kulübede başlayacak.

SAKATLARA YAKIN İLGİ

Siyah-beyazlı ekipte arka adalesinden sakatlık yaşayan Tayfur Bingöl ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı. Tedavileri tamamlayan Eric Bailly ve Salih Uçan ise takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalışma gerçekleştirdi. Tayyip Talha Sanuç da takımdan ayrı çalışırken, Teknik direktör Burak Yılmaz tedavileri süren oyuncularıyla yakından ilgilendi.

ONANA SAHAYA İNİYOR

Beşiktaş'ta bu sezonun en tartışmalı ismi kuşkusuz Jean Onana... 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer edilen ve Güneş'in kadroya bile almadığı Onana, 7 maçta 117 dakika süre alabildi. Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olduğu Beşiktaş'ta Onana, Bodo-Glimt maçıyla birlikte ilk kez ilk 11'e girecek. Kamerunlu oyuncu, ön liberoda görev alacak.

KARTAL'DA 7 OYUNCU NORVEÇ'E GİTMEDİ

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesinde tam 7 eksik futbolcu buluyor. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin dışında kırmızı kart cezalısı Fransız sağ bek Valentin Rosier'in yanı sıra Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan de kafilede yer almayan diğer isimler oldular.

ABOU REKOR PEŞİNDE

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Aboubakar, gözünü siyah-beyazlıların eski yıldızı Oktay Derelioğlu'nun 25 yıldır kırılamayan rekoruna dikti. Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, bugün Bodo/ Glimt ile yapılacak maçta atacağı gol ye da gollerle 14 gollü Oktay Derelioğlu'nu yakalamaya veya geçmeye çalışacak.

Siyah beyazlıların Milli yıldızı Cenk Tosun da, partneri Vincent Aboubakar gibi yeni bir rekor kırmak isteyen bir başka isim. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar Avrupa kupalarında 12 golü bulunan Cenk, bu akşam da forma giymesi ve gol ya da goller atması halinde rekor kırabilir.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Bodo Glimt: Haikin, Moe, Wembengomo, Bjorkan, Bjoertuft, Grombak, Berg, Saltnes, Pellegrino, Moumbagna, Zugelj

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Amir, Chamberlain, Rashica, Rebic, Aboubakar